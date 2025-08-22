Ragusa, tragedia in un’azienda agricola: ragazzo di 15 anni muore schiacciato da un trattore

Cronaca

Sul posto l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Da comprendere, ancora, chi era alla guida del mezzo

La comunità di Ragusa è sotto shock per la tragica morte di un quindicenne, avvenuta in un’azienda agricola nelle campagne di Ragusa, quasi al confine con Chiaramonte Gulfi. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Secondo le prime informazioni il ragazzo è stato trovato a terra vicino alla stalla ed è stato allertato il 118.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate dal ragazzo, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Tuttavia, al suo arrivo, per il giovane non c’era già più nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, in attesa del magistrato di turno che coordinerà le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio è accaduto nell’azienda Passalacqua. La vittima è il figlio del titolare, Andrea, studente dell’istituto Fabio Besta. Sembra che un’azzardata manovra del trattore abbia causato l’incidente letale. Da comprendere, ancora, chi era alla guida del mezzo. Sarà la magistratura a fare chiarezza sulla vicenda.