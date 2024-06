Ragusa, trasporto pubblico e disabili: nuovo tesserino per usufruire del servizio

Attualità

Le indicazioni del Comune per fornire riscontri agli aventi diritto

Con il subentro della nuova società che gestisce il trasporto pubblico della città, gli aventi diritto avranno un nuovo tesserino per usufruire del servizio. È quindi possibile ritirare i tesserini presso l’ufficio del Segretariato sociale dell’assessorato Servizi Sociali di via Mario Spadola 56 – piano III – esibendo un valido documento di riconoscimento. L’ufficio è aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16.30. Per informazioni telefoniche è possibile chiamare i numeri 0932676851 e 0932676852 (nella foto gli assessori alla Polizia locale Giovanni Gurrieri e ai Servizi sociali Elvira Adamo.

