Ragusa, truffatore napoletano arrestato dai carabinieri: “Sua figlia ha causato un incidente stradale, serve subito una grossa somma di denaro”. Racimolati 30mila euro in tre colpi

Vittime soprattutto le persone anziane. Da una tra queste si era pure fatta consegnare il bancomat con il proprio codice personale

È scattata alle prime ore di questa mattina, lunedì 7 ottobre, la nuova operazione dei carabinieri della Stazione di Ragua Ibla che, al termine di una lunga ed articolata attività indagine contro i crescenti episodi di truffa agli anziani, hanno tratto in arresto un 26enne truffatore napoletano, autore di una serie di truffe in danno di persone anziane commesse negli scorsi mesi nel territorio della provincia di Ragusa. Il canovaccio, sempre lo stesso: le vittime ricevevano una telefonata da parte di un sedicente maresciallo dei carabinieri, il quale gli rappresentava che un proprio stretto familiare si trovava in stato di fermo quale responsabile di un grave incidente stradale e che per poter procedere in suo favore si rendeva urgentemente necessario il pagamento di un’ingente somma di denaro.