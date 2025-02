Ragusa, tutela del pedone. Firrincieli: “Atto di indirizzo da esaminare in consiglio comunale”

Attualità

"Il documento che ho predisposto approderà lunedì in aula"

Il consigliere comunale Sergio Firrincieli ha presentato un atto di indirizzo, che sarà trattato nella prossima seduta del civico consesso, quella di lunedì, per sottoporre all’attenzione della giunta municipale la questione legata alla tutela del pedone che, ancora, in diverse zone della città e in molti tratti di strada, che si prestano all’aumento della velocità da parte di automobilisti e centauri, lascia molto a desiderare.

“E tutto ciò – spiega Firrincieli – nonostante questa amministrazione comunale avesse evidenziato proprio questo aspetto come prioritario per la propria azione nel corso del secondo mandato, circostanza che non ha tenuto in considerazione il fatto che alcuni automobilisti e centauri possono tramutarsi in fonte di pericolo per loro stessi e per i pedoni nelle zone urbane in questione”. “Tenuto conto – sottolinea Firrincieli – che gli stessi tratti di strada insistono in aree fortemente antropizzate con presenza di scuole, abitazioni e attività commerciali, come ad esempio in viale Napoleone Colajanni, via Irlanda, via Sofia e in altre ancora che l’ufficio competente riterrà opportuno porre sotto i riflettori, è opportuno che il civico consesso faccia voti affinché la giunta si attivi per posizionare nelle suddette arterie attraversamenti pedonali rialzati e/o stazioni fisse autovelox al fine di interdire le alte velocità. Siamo certi che, rispetto a una scottante problematica del genere, sia interesse di tutti trovare le migliori soluzioni per garantire la pubblica incolumità”.

