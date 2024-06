Ragusa, tutti i militari dell’Arma che si sono distinti negli ultimi dodici mesi

Attualità

L'elenco degli attestati ai carabinieri che si sono messi in luce nelle varie operazioni

Consegnati, nel corso della cerimonia, gli attestati al personale che si è distinto nelle varie operazioni. Encomio semplice all’appuntato scelto Angelo Causarano per attività investigativa nei confronti di sodalizio italo–albanese dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, conclusasi con l’esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere, l’arresto in flagranza di 15 persone e il sequestro di oltre 4.400 kg tra cocaina, marijuana e hashish.

Encomio semplice al luogotenente Giuseppe Abiuso, luogotenente Giuseppe Vaccaro, maresciallo capo Davide Volpe, V. brig. Francesco Canto, «ppuntato scelto Giorgio Giardina per il contributo ad un’articolata indagine nei confronti di un gruppo criminale dedito ad una consistente attività di spaccio di sostanze stupefacenti che si concludeva con l’esecuzione di 17 misure cautelari.Compiacimento del comandante della legione carabinieri Sicilia al capitano Salvatore Sinopoli, luogotenente Giovanni Martinez, luogotenente Giacomo Ferraro, mar. ord. Daniele Romano, brig. Ignazio Russo, v. brig. Cristian Mario Minopoli, appuntato scelto Angelo Causarano, appuntato scelto Carmelo Bruno per indagine relativa ad un omicidio, conclusa con l’esecuzione di un fermo d’indiziato di delitto.Compiacimento al mar. magg. Roberto Scialpi, mar. Raffaele Bruti, v. brig. Alfio Finocchiaro, app. sc. q.s. Nunzio Pizzardi per fermo di indiziato di delitto a carico di un soggetto responsabile dell’omicidio di un coinquilino. Compiacimento al mar. Angelo Marco Antonio Valenzisi per indagine che permetteva di eseguire l’arresto in flagranza di un uomo per il reato di incendio boschivo.