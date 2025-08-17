Ragusa, tutto chiuso per la settimana di Ferragosto. Il mea culpa di Confimprese

Attualità

"Occorre una turnazione. Non possiamo fregiarci di essere una città turistica se commettiamo questi errori"

“Rivedere il calendario delle aperture e chiusure con una turnazione di tutte le attività commerciali presenti a Ragusa”. Lo chiede Confimprese iblea alla luce della chiusura durante la settimana di Ferragosto. Un mea culpa degli operatori commerciali che, ogni anno, decidono di chiudere quasi tutti durante il ponte di ferragosto.

‘Vedere girovagare i turisti in piazza San Giovanni alla ricerca di un bar o di un negozio aperto fa parecchio male – spiega Salvo Scollo, componente del direttivo di Confimprese – le responsabilità, questa volta, vanno attribuite ad ognuno di noi per una scelta, quella di chiudere tutti insieme la settimana di Ferragosto, assolutamente discutibile. Eppure i ristoranti di piazza San Giovanni sono rimasti aperti. Una città turistica non può offrire uno spettacolo del genere – aggiunge Scollo – mi riferisco ai bar o ai negozi che decidono per scelte aziendali o familiari di chiudere tutti durante il lungo ponte di ferragosto”.

Il tessuto economico della nostra città, ancora Confimprese, è qualcosa di poco comprensibile per gli stranieri. Il turismo è uno dei pochi settori che non si ferma e, anzi, si spera che raggiunga l’’apice di pernottamenti e di prezzi proprio nella settimana di ferragosto. Quella di andare in vacanza e chiudere tutto ad agosto viene notata con stupore da chi vive in altre parti del mondo.