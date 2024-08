Ragusa, tutto pronto per il raduno del cavallo ibleo

Società

La 32esima edizione è in programma domenica mattina. Rientra nel contesto delle iniziative per i festeggiamenti del patrono San Giovanni

Sta per entrare nel vivo il programma dei festeggiamenti 2024 in onore di San Giovanni Battista, patrono principale di Ragusa. Dopo che ieri sera il solenne novenario è stato caratterizzato dalla celebrazione eucaristica presieduta da don Luigi Diquattro e dopo che oggi la reliquia del braccio di San Giovanni Battista è stata traslata nella parrocchia di Marina, con l’organizzazione di un momento di preghiera rivolto agli anziani, ci si sta adoperando per gli appuntamenti di domenica 25 agosto quando, in Cattedrale, le celebrazioni eucaristiche si terranno alle 9, alle 10,30, alle 12 e alle 19. Domenica, poi, sarà il momento, a partire dalle 8,30, dedicato al XXXII raduno del Cavallo ibleo, con l’organizzazione di Giuseppe Frasca. Sarà possibile assistere alla tradizionale sfilata di calessi, carrozze, carretti e cavalli da sella, con partenza da via Roma, palazzo Vescovile.