Ragusa, tutto pronto per la ciclostorica iblea “La Barocca” con Gioia Bartali e Michela Girardengo

I protagonisti dell'evento in programma domani e domenica ricevuti a palazzo di Città dal sindaco Cassì e dall'assessore Digrandi

“Con Gioia Bartali, Michela Girardengo e gli organizzatori de “La Barocca”. Per chi ama il ciclismo, il vintage, il buon cibo e i panorami ragusani è finalmente tempo di vivere una nuova edizione della Ciclostorica Iblea”. Lo dice il sindaco Peppe Cassì che, unitamente all’assessore Simone Digrandi, ha accolto i protagonisti di questo straordinario evento sportivo.

“Sabato 18, alle 16.00 – ancora il sindaco – sorrisi sul volto e sellino sotto al sedere per una passeggiata in bici aperta a tutti, adulti e bambini, prima di immergerci nella bellezza di sportivi senza tempo con il libro “Gino Bartali, mio papà”. Musica e cena completeranno la serata. Domenica 19 sarà la giornata della corsa vera e propria, da affrontare rigorosamente con abbigliamento retrò e bici d’epoca. Partenza alle 9.00 e arrivo previsto alle 16.30. Epicentro della manifestazione sarà il village di Piazza “Scalo Trapanese”, un nome che ha anch’esso un sapore un po’ vintage per noi ragusani”.