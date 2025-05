Ragusa, tutto pronto per la “Partita del cuore”

Società

Rimarcato che tra i protagonisti della giornata di domani ci sarà anche l'Aiad

Tutto pronto per la Partita del cuore che si terrà domani alle 16,30 allo stadio comunale Aldo Campo di contrada Selvaggio a ingresso gratuito. A ricordarlo è il consigliere comunale Sergio Firrincieli (nella foto) che sottolinea come l’iniziativa sia stata promossa dagli studenti di tre istituti di istruzione secondaria superiore, lo scientifico Enrico Fermi, l’Itca Fabio Besta e il Vico Umberto I Gagliardi con il supporto del Comune di Ragusa.