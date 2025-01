Ragusa, tutto pronto per la storica processione dei due compatroni

Attualità

Domani è il giorno clou delle celebrazioni: San Giovanni e San Giorgio animeranno il corteo dei fedeli in maniera congiunta

Mentre le sacrestie della cattedrale di San Giovanni Battista e del duomo di San Giorgio martire mettono a disposizione dei fedeli le riproduzioni dell’immagine commemorativa raffigurante i santi compatroni (tempera “gouache” di Giorgio Cicciarella, nella foto), domani sarà il giorno clou delle celebrazioni in occasione del 332esimo anniversario del terremoto del 1693. Domani, in particolare, ricorre il giorno, 11 gennaio, in cui il sisma, nel 1693, produsse i suoi effetti più devastanti. Dopo che il simulacro di San Giovanni Battista sarà ospitato per tutta la notte al duomo di San Giorgio, alle 11, domani, si terrà una celebrazione eucaristica. Alle 15, in tutte le chiese della città, ci sarà il suono a distesa delle campane in concomitanza con l’orario in cui accadde il terremoto. Alle 15,30, sempre al duomo di San Giorgio, ci saranno i solenni vespri pontificali presieduti dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei canonici del capitolo della cattedrale e del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Alle 16,30 prenderà il via la processione con i simulacri dei compatroni della città di Ragusa San Giorgio martire e San Giovanni Battista, accompagnati dal corpo bandistico “San Giorgio – Città di Ragusa”.