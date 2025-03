Ragusa, tutto pronto per la terza edizione di Ibla meeting art

Società

Venerdì la prima giornata. Tra gli ospiti la nipote di Andrea Camilleri, la scrittrice Arianna Mortelliti, e il cantautore Mimmo Cavallo

E’ tutto pronto. Dal 21 al 23 marzo, nell’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa, la terza edizione di Ibla meeting art con numerosissimi ospiti. L’inaugurazione è in programma venerdì alle 11. Ci sarà il taglio del nastro per la mostra e, in più, una presentazione complessiva della manifestazione, una full immersion di tre giorni dedicati all’arte e alla cultura. L’ingresso è gratuito. “Il popolo dell’arte – dice il patron della kermesse, Amedeo Fusco – si riunisce per una festa totale dell’arte. Quindi, se volete essere dei nostri, potete farlo tranquillamente dalla mattina sino alla sera. Domenica, poi, dalle 9,30 alle 10, ci sarà una estemporanea di pittura, anch’essa gratuita, però è necessario prenotarsi”.

Questi gli artisti che esporranno: Maria Rosa Beghelli, Samuel Occhipinti, Annalisa Cavallo, Pamela Siciliano, Emanuele La Monica, Demmy Avanzi, Reyna Zapata, Franco Valenti, Lilly Loprete, Pippo Pace, Salvatore Gerbino, Carla Boi, Sara Manzoni, Dino Puglisi, Dania Minotti, Roberto Trucco, Isabella Maria B., Lucio Morando, Maria Romeo, Rosetta Giombarresi, Beatrice Nicosia, Rosario Bello, Sergio Cimbali, Sebastiano Montalto, Salvatore Denaro, Anna Vidmar, Giuseppe Macca, Vale Avaly, Fabio Luzi, Ileana Picariello, Giorgio Moltisanti, Valentino Cataldo, Carmelo Carrubba, Gianfanco Brusegan, Ivo D’orazio, Franco Filetti, Valentina Dezio, Silvana Licitra, Francesco Baglieri, Giorgio Baglieri, Salvatore Massari, Turi Alescio, Giuseppe Impoco, Salvo Guastella, Rita Guardavascio, Luca Vallone, Piera Narducci, Ernesto Napoli, Salvatore Tumino, Daniela Della Vedova, Beatrice Nicosia, Stefania Campo, Gabriela Costache, Rita Albergamo, Rosario Magrì, Nunzio Brugaletta, Mirko Roncelli, Renzo Bolzanella, A.F.A., Adele Castro, Fabrizio Paoli, Manuela Distefano, Salvo Distefano, Graziano Riccio, Francesca Mazzaglia, Silvana Amarù, Marilena Luppi, Maria Pia Mucci, Angelo Criscione, Donata Scucces, Adriana Stella, Berkeley Rodmell, Franco Filetti.