Ragusa, tutto pronto per la Via Crucis vivente

Società

Domani pomeriggio la rappresentazione sacra promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù per le vie del quartiere

Si annunciano ulteriori novità quest’anno per la Via Crucis vivente che sarà proposta domani pomeriggio, nel giorno della Domenica delle palme, dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Nel tentativo di migliorare sempre di più la proposta degli scorsi anni, saranno utilizzati accorgimenti scenici differenti da quelli già visti nelle precedenti edizioni. E’ il parroco, il sacerdote Marco Diara, a confermarlo. “Sì, è vero – sottolinea don Diara – ci saranno delle scenografie diverse da quelle a cui eravamo abituati perché è una rappresentazione sacra che si evolve e che si propone in maniera differente rispetto al passato. Sono previste, inoltre, delle parti recitate. Abbiamo definito tutto ciò che serve per attirare l’attenzione dei fedeli e far sì che possa passare il messaggio spirituale di un appuntamento di notevole respiro. Ringrazio tutti i componenti della comunità che si stanno adoperando nella maniera migliore per rendere questo momento sempre più suggestivo. Ci auguriamo di fare trascorrere un pomeriggio ricco, spiritualmente parlando, ed emozionante”. Il corteo procederà da via Bellarmino alle 16 mentre l’arrivo è previsto sulle scalinate del sagrato della chiesa dove sarà portata in scena la crocifissione e la deposizione del corpo di Cristo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA