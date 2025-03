Ragusa, tutto pronto per l’assemblea degli associati dell’Avis provinciale

Attualità

L'appuntamento si terrà sabato nella sala conferenze "Di Grandi"

Sabato, presso la sala conferenze “S. Di Grandi“, si terrà l’assemblea degli associati dell’Avis provinciale di Ragusa sul tema: “Le nuove vie del dono. Strategie, obiettivi, unitarietà”.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sui risultati di missione attraverso la relazione del Consiglio che sarà esposta dal presidente provinciale, Salvatore Poidomani, nonché per consentire un confronto e un approfondimento sui temi di interesse associativo: il dono del sangue, la cultura della solidarietà, l’educazione alla responsabilità civica e alla cittadinanza attiva, nell’ottica di perseguire un rafforzamento della visione dell’Avis di domani.

L’assemblea sarà chiamata anche ad approvare i bilanci e a nominare i delegati e i candidati per il rinnovo degli organismi dirigenti dei livelli associativi provinciale, regionale e nazionale.