Ragusa, ultimi momenti per la settimana santa nella città antica

Ieri sera al duomo il rito della lavanda dei piedi, oggi la processione serale del Venerdì santo

Ultimi momenti per la Settimana santa di Ragusa. Dopo la messa in coena domini con il rito della lavanda dei piedi, presieduta ieri al Duomo dal parroco, il sacerdote Piero Floridia, stasera la solenne processione con il simulacro del Cristo morto e dell’Addolorata per le principali vie della città antica. E’ un momento di straordinaria suggestione che si ripete immutato da secoli. Domani, inoltre, alle 18, al Duomo di San Giorgio, ci sarà L’ora della Madre mentre alle 22, nella chiesa di San Tommaso, si terrà la veglia pasquale e la santa messa. Allo stesso modo, veglia pasquale e santa messa sono in programma, sempre a partire dalle 22, al Duomo. Queste, invece, le funzioni in programma per la domenica di Pasqua, 31 marzo. Alle 9, nella chiesa di San Giuseppe (Benedettine), la santa messa. Celebrazione eucaristica alle 10 nella chiesa Anime sante del Purgatorio.