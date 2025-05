Ragusa, ultimo appuntamento della stagione teatrale al Duemila con Pippo Pattavina

Spettacoli

Mercoledì sera alle 21 porterà in scena il divertentissimo "Il ratto delle Sabine"

Ultimo appuntamento della stagione teatrale al Duemila di Ragusa promossa dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile. Mercoledì, alle 21, il teatro di corso Sicilia ospiterà “Il ratto delle Sabine”, diretto e interpretato da Pippo Pattavina. Tratto dall’opera del 1885 dell’austriaco Franz Vön Schönthan, questo classico del teatro comico viene riproposto con un tocco di modernità, pur mantenendo intatta la sua struttura originale. Con una regia sapiente e un brillante riadattamento firmato dallo stesso Pattavina e da Orazio Torrisi, lo spettacolo promette due ore di puro divertimento, regalando agli spettatori risate e spensieratezza. Il botteghino in via Roma, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì. Per informazioni 333.5705353.