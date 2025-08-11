Ragusa, un abbraccio di musica con Ron sul sagrato della cattedrale

Società

Il concerto che si è tenuto giovedì scorso ha riscosso un grande successo

Il sagrato della cattedrale di Ragusa si è trasformato in un abbraccio di musica, luce ed emozione grazie allo straordinario concerto di Ron, giovedì scorso, nell’ambito della rassegna “Sagrato d’autore”. Un appuntamento che, sin dall’annuncio, aveva acceso l’entusiasmo degli amanti della buona musica e che non ha tradito le aspettative, richiamando un pubblico numerosissimo, attento e partecipe. L’evento, voluto dal Comune di Ragusa e curato dalla Marcello Cannizzo Agency – che celebra quest’anno il trentennale della propria attività – ha visto il cantautore Rosalino Cellamare, in arte Ron, portare sul palco piazza San Giovanni il suo spettacolo “Al centro esatto della musica”. Un viaggio musicale che ha saputo fondere poesia, ricordi e passione, esaltando la bellezza della melodia italiana sotto le stelle della città barocca.