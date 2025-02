Ragusa, un bimbo di tre mesi trasferito con urgenza a Firenze con un volo dell’Aeronautica militare

Cronaca

Il piccolo era ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II e aveva bisogno di cure specifiche

Un aereo C-130 dell’Aeronautica Militare ha effettuato il trasporto d’urgenza, dall’aeroporto militare del 41esimo Stormo di Sigonella a quello civile di Firenze-Peretola, di un bambino di soli 3 mesi. Il C-130, partito da Pisa intorno alle ore 12 e atterrato sull’aeroporto siciliano intorno alle 13 e 30, ha imbarcato il piccolo paziente, giunto in aeroporto in ambulanza e assistito in volo da un medico-pediatra, un infermiere e dalla sua mamma. Precedentemente ricoverato presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il bambino aveva necessità di raggiungere il prima possibile l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per poter ricevere cure specifiche.