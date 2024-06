Ragusa, un convegno per coinvolgere e aggregare gli operatori del settore agroalimentare e turistico del Sud est

Attualità

Domani mattina il primo incontro su "Politiche distrettuali: strumenti e strategie per la valorizzazione del territorio"

Domani a Ragusa Ibla, in occasione del XXXII Convegno Siea “Conoscenze e informazioni per un sistema agroalimentare innovativo e sostenibile”, presso l’aula magna del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa all’ex distretto militare (nella foto), si terrà il I° incontro sulle Politiche distrettuali: strumenti e strategie per la valorizzazione del territorio, un importante momento di confronto con esperti del mondo scientifico, del settore enogastronomico e turistico e gli attori del territorio per evidenziare il ruolo dei distretti nella governance territoriale.

Sarà il primo di 3 incontri promossi dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, il Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete e l’associazione Città dell’olio con l’intento di coinvolgere e aggregare gli operatori del settore agroalimentare e turistico delle città di Ragusa, Siracusa e Catania e promuovere e valorizzare le politiche distrettuali.

Tre incontri per analizzare l’opportunità di creare uno strumento di governance ben strutturato e idoneo allo sviluppo di un sistema turistico integrato, innovativo ed in linea con i trend di mercato, capace di coniugare cibo, arte, cultura e turismo; finalizzato a far percepire al visitatore la Sicilia orientale come destinazione enogastronomica di qualità e soprattutto promuovere e stimolare la creazione di nuove collaborazioni tra aziende ed enti atte a favorire lo sviluppo locale anche in considerazione dell’importante appuntamento per il prossimo anno che coinvolge la Sicilia quale Regione Europea della Gastronomia 2025.

Dopo i saluti iniziali del presidente Siea, prof. Gino Pecorino, del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassi, del commissario della Cciaa Antonino Belcuore, del presidente del Distretto delle Filiere e dei territori di Sicilia in rete, Angelo Barone, e del coordinatore regionale dell’associazione Città dell’Olio Giosuè Catania seguiranno le relazioni del prof. Piermichele La Sala, coordinatore del comitato scientifico della Consulta Nazionale dei distretti del cibo, sul ruolo dei Distretti del cibo nella governane territoriale e del prof. Claudio Gambino, presidente Dmo Sicilia Centrale, sulle esperienze delle Dmo in Sicilia. A seguire dibattito moderato da Lucia Briamonte ricercatrice Crea Politiche e Bioeconomia