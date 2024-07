Ragusa, un convegno su invecchiamento sano e attivo

Sanità

L'iniziativa è prevista venerdì alla sala Avis ed è promossa da Asp e Comune

“Invecchiamento sano e attivo: dalle politiche comunitarie alla situazione nazionale e regionale. Buone pratiche nelle Province di Ragusa e Palermo” è il tema dell’evento che si svolgerà a Ragusa il 18 luglio 2024 presso la sala Avis, sita in Via Vittorio E. Orlando.

L’iniziativa, voluta dall’Asp di Ragusa e alla quale ha aderito anche il Comune di Ragusa, ha l’obiettivo principale di affrontare la tematica dell’invecchiamento sano e attivo partendo da un inquadramento generale a livello europeo, esaminando la situazione attuale e le prospettive future a livello nazionale e locale con specifico riferimento alle attività realizzate dalle due province di Palermo e Ragusa.

In questo campo le città di Ragusa e Palermo hanno presentato un progetto per la creazione di un sito di riferimento internazionale per l’invecchiamento sano e attivo (Reference site), con capofila l’Asp di Ragusa e l’Aoup “Paolo Giaccone” di Palermo, intitolato “Municipalità Palermo-Ragusa”.

Lo scopo è quello di realizzare, insieme agli altri siti di riferimento in tutta Europa, un unico forum per promuovere l’invecchiamento sano e attivo. Sarà un’occasione molto importante per mettere a confronto esperienze ed opinioni di professionisti del settore.

L’iniziativa è rivolta agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (medici, infermieri, oss, ecc.), assistenti sociali, care givers (familiari, badanti, ecc.), Cittadini over 65 e famiglie e ai gestori di case di cura e di riposo.

Il programma della giornata prevede dalle 9 alle 10 i saluti istituzionali portati dall’assessora alla salute della Regione Sicilia, Giovanna Volo, dall’assessora della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia, Nuccia Albano, dal dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica Salvatore Iacolino, dal dirigente generale Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, Salvatore Requirez, del responsabile servizio 3 – progetti, ricerca, innovazione, internalizzazione, Angelo Foresta, dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dall’assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Ragusa, Elvira Adamo, dall’assessore alla sanità e Politiche della Salute del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, dal direttore generale Asp Ragusa, Giuseppe Drago, dalla direttrice Generale Aoup “Paolo Giaccone” di Palermo, Maria Grazia Furnari, dal direttore sanitario Asp Ragusa, Raffaele Elia, dal direttore amministrativo Asp Ragusa, Salvatore Torrisi e dal referente regionale ProMIS e coordinatore del Reference Site “Municipalità Palermo­Ragusa”, Alberto Firenze.

I lavori proseguiranno con gli interventi dei relatori sui temi specifici dell’incontro e con la presentazione del progetto del Reference Site “Municipalità Palermo-Ragusa” e la presentazione dei componenti della rete.