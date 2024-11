Ragusa, un convegno sull'”Imprenditore 4.0″

Economia

L'appuntamento tenutosi venerdì scorso è nato dalla sinergia tra l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la Compagnia delle opere e Sicindustria

“Abbiamo creato un’ottima sinergia fra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, la Compagnia delle Opere e Sicindustria a favore dell’economia siciliana. E lo abbiamo fatto con il convegno che abbiamo ospitato venerdì scorso nella sede dell’Ordine a Ragusa sul tema “Imprenditore 4.0, tra tutela del patrimonio e pianificazione fiscale”. Ritengo sia questa una delle strade da percorrere”. Lo dice il presidente dell’Ocdec di Ragusa, Maurizio Attinelli, facendo riferimento all’appuntamento che ha puntato i riflettori sul ricambio generazionale e la riorganizzazione del patrimonio da intendere come una importante sfida per l’imprenditore.