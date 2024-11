Ragusa, un corso per la fecondazione artificiale per animali da reddito

Attualità

L'assessore Massari: "Una grande opportunità da cogliere per tutti gli addetti ai lavori"

L’assessorato allo Sviluppo economico rende noto che è stato pubblicato dalla Regione Siciliana, tramite l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per partecipare al “2° corso rivolto ad operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale per animali da reddito” per il comparto bovino, finalizzato al conseguimento del diploma di abilitazione. L’iniziativa ha come obiettivi sia quello di favorire la crescita professionale degli operatori del settore sia quella di accrescere e valorizzare le produzioni.

L’assessore Giorgio Massari (nella foto) informa che “i corsi rivolti agli allevatori ragusani si svolgeranno presso la sede dell’assessorato allo Sviluppo Economico,aavranno una durata di almeno 3 mesi e prevedono un esame conclusivo con una prova teorico pratica”.

I corsi, per un totale di 200 ore, presumibilmente si svolgeranno nelle giornata del venerdì e del sabato per permettere agli allevatori una ottimale gestione del tempo da dedicare alle attività agricole.

“Si tratta di una grande opportunità per dare maggior impulso al settore zootecnico provinciale e migliorare gli allevamenti – conclude l’assessore Massari -. Si rende necessario fornire un’adeguata preparazione degli imprenditori agricoli – allevatori sulla conoscenze e la pratica della fecondazione artificiale bovina, le corrette pratiche di gestione dell’allevamento, le innovazioni tecnologiche, le novità legislative nazionali e comunitarie che riguardano il settore zootecnico, il corso fornirà competenze e capacità”.