Ragusa, un evento sulla sostenibilità ambientale: impegno condiviso

Attualità

L'iniziativa di venerdì nell'ex chiesetta di San Bartolomeo è il primo di una serie di iniziative promosse dall'assessore all'Ambiente, Mario D'Asta, e dall'associazione culturale Orazio Giunta

“La sostenibilità ambientale: un impegno condiviso” è il titolo dell’evento in programma venerdì dalle 18 nell’ex chiesetta di San Bartolomeo a Ragusa. Aperto al pubblico, è il primo di una serie di iniziative organizzate dall’assessore comunale all’Ambiente, Mario D’Asta (nella foto), e dal presidente dell’associazione culturale Orazio Giunta, Franco La Rosa, oltre che da Daniela Cilia, specialista di comunicazione della sostenibilità. I cambiamenti climatici e i temi della sostenibilità stanno diventando sempre più rilevanti nella nostra società e nella vita di tutti noi. Per rispondere alla crescente esigenza di maggiore chiarezza coinvolgendo i cittadini e sostenendo il territorio in questa fase di transizione, si è voluta avviare una serie di incontri dal titolo “Sostenibilità: quale futuro?”. L’obiettivo è condividere le conoscenze e le esperienze degli ospiti, discutere i progetti di sostenibilità della città e coinvolgere i cittadini rispondendo alle loro domande. “Questa è un’occasione – dice l’assessore D’Asta – per capire meglio in quale direzione la sostenibilità ci sta portando e come noi possiamo prepararci e contribuire”.