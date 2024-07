Ragusa, un forte boato genera preoccupazione

Attualità

L'episodio segnalato nella parte sud della città. I vigili del fuoco stanno indagando. Escluso che il problema abbia riguardato i siti industriali di contrada Tabuna

Un grande boato nella zona Sud di Ragusa ha creato, domenica sera, grande apprensione tra i cittadini residenti. Si era temuto, per un attimo, che il boato avesse avuto qualcosa a che vedere con gli stabilimenti chimici di contrada Tabuna. Ma così non è. I vigili del fuoco, infatti, subito allertati, hanno potuto appurare, dopo avere inviato una squadra, che nei siti in questione era tutto tranquillo. Adesso, quindi, e sino all’1 di notte si stava procedendo in questo senso, con l’ausilio anche di una volante della polizia, l’obiettivo è cercare di capire da che cosa sia stato generato questo forte boato che qualcuno dice anche essere stato caratterizzato dalla fuoriuscita di fumo.

