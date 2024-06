Ragusa, un protocollo per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, cyberbullismo e dipendenze patologiche

Attualità

L'intesa è stata voluta dalla Questura e sottoscritta con il Cosc della Sicilia orientale, l'Asp e l'Ufficio IX At del capoluogo ibleo

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio in Questura il protocollo di intesa per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e dipendenze patologiche tra la Questura di Ragusa, rappresentata dal questore Vincenzo Trombadore, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale, con il dirigente Marcello La Bella, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX Ambito territoriale di Ragusa con la dirigente Viviana Assenza e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con il commissario straordinario Giuseppe Drago. L’iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato ha una durata di tre anni ed ha la finalità di offrire al personale della scuola, agli studenti ed alle famiglie, un supporto per attuare interventi di promozione della salute e forme di prevenzione dei comportamenti a rischio nonché di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso attività di informazione e formazione rispetto alle tematiche dell’educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva. In particolare, la promozione sul territorio di azioni integrate tra le istituzioni gioca un ruolo fondamentale per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti a rischio tra le fasce giovanili connessi a dipendenze patologiche, utilizzo improprio della rete e pratiche illegali: uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, gioco d’azzardo anche online, dipendenze digitali, tra cui l’utilizzo compulsivo o eccessivo di videogame, bullismo, cyberbullismo e violenza di genere (nella foto da sinistra Drago, Assenza, Trombadore e La Bella).