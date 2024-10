Ragusa, un seminario di studi sui Dsa

Attualità

L'appuntamento è in programma sabato ed è rivolto a insegnanti, educatori, logopedisti e psicologi

A quali novità scientifiche e applicative sui Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento= guardare oggi? Parte da questo interrogativo il seminario di studi che il 5 ottobre, dalle 16,30 alle 19,30, alla sala Lucrezia dell’Antica Badia di Ragusa, in corso Italia 125, accoglierà insegnanti, educatori, logopedisti e psicologi.

Si tratta di un’importante occasione di aggiornamento per professionisti e professioniste che, all’interno di contesti scolastici, educativi e clinici, giornalmente si relazionano a dinamiche inerenti alle difficoltà di apprendimento.

La giornata formativa sarà costituita dal seminario prettamente tecnico, a cura di Gianluca Sechi, docente dell’Università Cattolica di Milano, e Massimo Ciuffo, direttore scientifico dell’Iridac, Istituto di ricerca per i Disturbi dell’Apprendimento e del Comportamento e da un successivo momento informativo, con la presentazione del libro “Il genitore imperfetto. Un saggio sulla genitorialità e sulla gestione delle difficoltà di crescita dei nostri figli”, a cura dello stesso Massimo Ciuffo.

Quest’ultima sarà un’opportunità di riflessione per attraversare le molteplici sfumature dell’essere genitori, e trovare anche spunti utili per la gestione delle difficoltà di crescita connesse a disturbi dell’apprendimento e del comportamento.

L’evento è organizzato da Galton, casa editrice, ente di formazione ed ente di ricerca scientifica specializzato in psicologia e neuroscienze, riconosciuto e accreditato dal Miur (ora Mim) per la formazione dei docenti e del personale della scuola, nonché accreditato dall’Agenas del Ministero della Salute per la formazione (con crediti Ecm) di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili e logopedisti.