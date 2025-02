Ragusa, un seminario su come “Prevenire la violenza di genere”

Società

L'appuntamento è in programma venerdì 21 alla sala Avis di via della Solidarietà

Venerdì 21 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00, nella sala Avis di via della Solidarietà, a Ragusa, si terrà il seminario “Prevenire la violenza di genere” dedicato a tutti quegli strumenti utili a contrastare sul nascere un terribile fenomeno che continua a riempire senza sosta le cronache.

Promosso da Comune di Ragusa, Avis, Etnos Cuav, Paideia Italia, Scuola per assistenti sociali “F. Stagno D’Alcontres” e Università di Messina, vedrà la partecipazione di esperte ed esperti, comunità educante e istituzioni.

“Ogni giorno le cronache ci segnalano casi di femminicidio – afferma l’assessore alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – un fenomeno in costante crescita e caratterizzato troppo spesso sia dalla ferocia delle aggressioni, sia dalla banalità degli eventi che scatenano gli autori dei femminicidi.

Il seminario non intende, però, riferire di queste efferatezze, ma descrivere, grazie al contributo di esperte e di esperti in materia, in che modo è possibile contrastare la violenza di genere e promuovere azioni preventive”.