Ragusa, un seminario sul bullismo e il cyberbullismo

Attualità

L'iniziativa promossa questa mattina dalla Scuola dei mestieri della Logos

Sensibilizzare i giovani sui pericoli, reali e virtuali, che si possono incontrare nel proprio percorso di vita, rimanendo vittime di bullismo ma anche di cyberbullismo. Oggi più che mai una concreta possibilità a causa dello smodato e continuo utilizzo di chat, social, app di messaggistica. E a volte, senza nemmeno rendersene conto, si finisce nella rete di chi vuol solo fare male. Stamani a Ragusa un focus presso la sala conferenze dell’Ordine dei Commercialisti, su iniziativa della “Scuola dei Mestieri” della Logos che coinvolge sempre più giovani in attività formative e in percorsi scolastici alternativi che preparano al mondo del lavoro. L’evento, intitolato “Transizione digitale e sicurezza informatica. Stop Cyberbullismo”, ha visto la partecipazione degli studenti delle classi prime e terze che frequentano i percorsi formativi organizzati dalla scuola, e ha voluto sensibilizzare su un fenomeno tanto diffuso quanto pericoloso. L’obiettivo è stato quello di fornire gli strumenti essenziali agli allievi per un approccio consapevole ai mezzi di comunicazione virtuali, in linea con quanto previsto dagli avvisi pubblici per i percorsi di IeFP emanati dalla Regione a valere sulle risorse del Pr Fse+Siclia 2021-27 e del Pnrr. Durante l’incontro sono stati evidenziati i principali aspetti che riguardano la sicurezza informatica nell’uso dei mezzi di comunicazione virtuale quali: la cybersecurity; i rischi della dipendenza tecnologica e del cyberbullismo; le regole da osservare per navigare nel web in sicurezza; i comportamenti che possono mettere a rischio i proprio dati o coinvolgere in relazioni e contesti nocivi.