Ragusa, un successo la rappresentazione teatrale tenutasi al Sacro Cuore di Gesù

Società

Oggi la fase conclusiva dei festeggiamenti che prevedono una serie di iniziative anche durante il fine settimana

Ha fatto registrare un grande successo, ieri sera, la rappresentazione portata in scena dalla compagnia teatrale “Sacro Cuore” che, nel cortile esterno della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti) ha raccolto la presenza di qualcosa come 400 persone. Una presenza straordinaria che, ancora una volta, premia le scelte del comitato parrocchiale e, in particolare, del parroco, il sacerdote Marco Diara, che punta a mettere in risalto l’aggregazione, il fare comunità.