Ragusa, un tedesco dà in escandescenze al pronto soccorso del Giovanni Paolo II: fermato

Cronaca

Momenti di grande tensione ieri mattina, ma per fortuna nessuno si è fatto male

Escandescenze da parte di un paziente tedesco, ieri mattina, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha perso il controllo per motivi non ancora chiariti, causando scompiglio nella struttura. L’uomo avrebbe colpito con un pugno il vetro del triage e poi avrebbe sferrato un altro colpo su una porta d’ingresso del pronto soccorso. Momenti di grande tensione per chi era presente in quel momento nella sala d’attesa ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male. La guardia giurata in servizio al pronto soccorso è intervenuta prontamente per cercare di calmare la situazione. Poi, l’arrivo delle forze dell’ordine. Non è il primo episodio del genere che si verifica al Gp II.

