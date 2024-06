Ragusa, un webinar promosso dall’Ance sulla Zes unica

Economia

Il corso di aggiornamento è in programma il 19 giugno in collaborazione con l'Ordine dei commercialisti

Credito d’imposta, Zes Unica Mezzogiorno, D.L. 124/2023. Sarà il tema al centro del webinar, organizzato da Ance e Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Enna e Ragusa, in programma il prossimo 19 giugno alle ore 17,00, sulla piattaforma Zoom. Il corso di aggiornamento, che sarà valido per il riconoscimento di CFP per i Commercialisti, vedrà gli interventi di Dario Talio e Marco Zandonà di Ance; Giacomo Gargano e Giamario Fulco dello studio tributario Deloitte; Francesco Paolo Trapani, commercialista e Marco Montesano dell’Ordine dei Commercialisti di Enna.