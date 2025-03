Ragusa, una delegazione dell’associazione Sicilia Costa Iblea a confronto con l’amministrazione comunale

Attualità

Lanciata una serie di proposte per migliorare l'attrattività turistica della fascia costiera

Una delegazione (nella foto) dell’associazione Sicilia Costa Iblea, guidata dalla nuova presidente Bianca Panepinto, è stata ricevuta dall’amministrazione comunale di Ragusa per un incontro volto a discutere le criticità del settore turistico e le proposte per la prossima stagione. Alla riunione, tenutasi nella sede del Comune, hanno partecipato anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, insieme agli assessori Gianni Giuffrida (Frazioni), Mario D’Asta (Ambiente) e Giovanni Gurrieri (Viabilità). Tra i temi discussi, molte delle proposte sollevate dai membri dell’associazione, tra cui gli albergatori e i gestori delle strutture extralberghiere, che mirano a migliorare la qualità dei servizi e la vivibilità della zona costiera. Le principali criticità trattate sono: ampliamento del periodo di installazione delle docce e dei cestini dei rifiuti in spiaggia, quindi è stata lanciata la proposta per estendere il periodo di installazione delle docce e dei cestini dei rifiuti in spiaggia, da metà aprile fino a novembre, per rispondere meglio alle necessità turistiche durante tutta la stagione; interventi sul verde pubblico e decoro urbano e quindi è stato proposto l’avvio delle scerbature del verde pubblico lungo il lungomare Bisani e Andrea Doria, nonché la cura delle aiuole centrali e delle siepi della pista ciclabile, per mantenere il decoro e l’attrattività delle aree turistiche.

E, ancora, la semplificazione Ztl e accesso facilitato per i turisti automuniti con la proposta di semplificazione delle procedure per l’ottenimento del pass per i turisti automuniti, per rendere più snello l’accesso alla zona a traffico limitato (Ztl) per gli ospiti delle strutture ricettive. Individuazione di spazi aggiuntivi per il parcheggio di motocicli e ciclomotori, con l’obiettivo di ridurre il congestionamento delle zone centrali e migliorare la convivenza tra residenti e turisti. Inoltre, è stata richiesta la disponibilità dell’amministrazione comunale ad affrontare le problematiche. Il sindaco Cassì, insieme agli assessori, ha preso atto delle istanze avanzate e si è dichiarato disponibile ad affrontare prontamente le problematiche sollevate, coinvolgendo gli uffici competenti per trovare soluzioni rapide.