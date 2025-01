Ragusa, una giornata dedicata alla solidarietà e all’educazione civica

Attualità

Sabato mattina all'istituto Besta l'iniziativa patrocinata dall'assessorato allo Sviluppo di comunità retto da Giovanni Iacono

Nell’ambito dei progetti di educazione civica, posti in essere dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto del Tecnico Commerciale e Aeronautico “Fabio Besta” di Ragusa e patrocinato dall’assessorato comunale allo Sviluppo di Comunità, sabato 18 gennaio 2025, gli alunni delle quarte e delle quinte classi incontreranno il presidente dell’Avis comunale, dell’Aido e dell’Admo, nonché il professore Mariano Indelicato, per assistere a una conferenza di sensibilizzazione al dono del sangue, del midollo, degli organi e al valore del dono, in generale, come equivalente simbolico di legami.

L’iniziativa, inserita nel ciclo di incontri sul tema “Il Dono – gesto eversivo di libertà e di relazione”, si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto.