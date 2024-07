Ragusa, una giornata speciale al Cvk per i ragazzi dell’Anffas onlus

Attualità

Sono stati ospitati nella struttura di Caucana grazie al Lions club Rg Host

I ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa hanno animato una speciale giornata al mare. Ospiti del Lions club Ragusa Host presieduto da Emanuele Ottaviano, sono stati accolti nelle strutture del Circolo velico Kaucana che sorge, per l’appunto, sul territorio di Caucana, frazione a mare di Santa Croce Camerina. E’ stata una giornata all’insegna dell’inclusione e del divertimento che i ragazzi dell’Anffas onlus, come sempre accompagnati dagli animatori, hanno apprezzato con grande entusiasmo.