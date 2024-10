Ragusa, una segretaria e un pizzaiolo fermati a Malta mentre stavano per trasportare sul catamarano per Pozzallo 4 chili di cocaina

Cronaca

Il valore di mercato è di oltre mezzo milione di euro

Due ragusani sono stati arrestati a Malta con 4 chili di cocaina. Si tratta di una segretaria di 46 anni e di un pizzaiolo di 18 anni. I due, a bordo di una Mercedes guidata da un ragazzo, sono stati fermati mentre si stavano imbarcando sul catamarano per Pozzallo. E’ accaduto martedì sera. I 4 chili di cocaina trovati nell’auto hanno un valore di mercato di oltre mezzo milione di euro. La droga era occultata nei sedili anteriori della vettura. Oltre alla cocaina, anche mille euro in contanti. La donna, che ha accusato un malore, sarebbe stata bloccata mentre tentava di inviare un messaggio con un telefonino. Gli inquirenti, nello smartphone, avrebbero trovato le istruzioni per la consegna. La droga è stata sequestrata assieme all’autovettura. Giovedì si è tenuta l’udienza di convalida. Il ragazzo era sbarcato a piedi, infatti alla guida si trovava solo la donna. Il ragazzo è stato fermato e addosso gli è stata trovata la chiave-telecomando della Mercedes.

