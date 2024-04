Ragusa, un’intesa per la promozione dei prodotti enogastronomici nel cuore della città antica

Attualità

La sinergia tra il Ccn Antica Ibla con il Comune e i consorzi di tutela dell'olio dop Monti iblei e del Ragusano dop

La promozione è l’anima del commercio, diceva un vecchio adagio. Ed è su questo binario che intende continuare a muoversi il centro commerciale naturale Antica Ibla che, in sinergia con il Comune, ha coinvolto il consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei e il consorzio del Ragusano dop, con i rispettivi punti di riferimento, il presidente Giuseppe Arezzo e il direttore Enzo Cavallo, con l’obiettivo di raggiungere un traguardo mai prima attuato, almeno nella città antica (nella foto da sinistra Arezzo, Tiralosi, Massari e Cavallo).

“Grazie all’attenzione del sindaco, Peppe Cassì, e in particolare dell’assessore allo Sviluppo economico, Giorgio Massari, che si è dato da fare per coordinare questo confronto – sottolinea il consigliere del Ccn, Santi Tiralosi – abbiamo effettuato un sopralluogo nell’infopoint di corso XXV aprile gestito da Antica Ibla all’interno del quale è stato individuato uno spazio in cui saranno esposte le produzioni enogastronomiche d’eccellenza del nostro territorio. Una vetrina di sicuro impatto se si considera che i numeri ci dicono che sono stati oltre 30mila i visitatori di Hi! durante lo scorso anno e che, dunque, ci sarà l’opportunità, in questo modo, di fare conoscere tutto ciò che il nostro territorio è in grado di produrre fornendo tra l’altro l’opportunità ai nostri operatori economici di aprire, perché no, un’altra nicchia di mercato. Ma non solo. Forniremo pure la possibilità di effettuare delle degustazioni che rappresentano sempre una occasione di attrazione. Questa idea è stata accolta con entusiasmo dal sindaco e dall’assessore Massari, i quali si sono subito adoperati per far sì che la stessa possa essere attuata proprio in concomitanza con l’entrata nel vivo della nuova stagione turistica. Le Dop della nostra area, dunque, fanno sistema per cercare, ancora di più, di mettere in vetrina le eccellenze che siamo stati capaci di creare e che possono fungere da richiamo per i visitatori di Ibla. Stiamo definendo, adesso, le modalità operative di un percorso che riteniamo molto interessante e che, se funziona, può dare il “la” a un nuovo format in grado di esaltare i prodotti di casa nostra, magari anche per quanto riguarda altre tipologie di vendita”.