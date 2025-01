Ragusa, unione di intenti tra le comunità di San Giovanni e San Giorgio. Il consigliere Vitale: “L’anno 2025 iniziato sotto i migliori auspici”

Società

L'analisi dello scorso fine settimana e delle pagine storiche che sono state scritte in città

“Non si è ancora spenta l’eco degli straordinari momenti, dalla valenza storica, a cui abbiamo avuto l’opportunità di assistere, dal vivo o anche grazie ai social, durante lo scorso fine settimana. L’evento della presenza congiunta dei compatroni San Giovanni e San Giorgio in occasione del 332esimo anniversario del terremoto del 1693 ha rappresentato il modo migliore di iniziare il 2025 che per la nostra città sarà ricco di ulteriori soddisfazioni. Volevo complimentarmi con i due comitati, della cattedrale e del duomo, per avere saputo condurre questi momenti in maniera unitaria e avere fatto prevalere il vero spirito della nostra città. Bravi tutti”.