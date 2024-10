Ragusa, uno stage dedicato al karate come autodifesa

Sport

L'appuntamento in programma il 9 e il 10 novembre alla palestra Umberto I di via Marsala

Uno straordinario momento di sport. Dedicato alle arti marziali. Due giornate che si annunciano ricche di stimoli quelle in programma il 9 e il 10 novembre a Ragusa con l’iniziativa patrocinata dal comitato provinciale Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi e che vedrà come protagonisti i maestri Alberto Barbanti, Tonino Giannì e Bruno Barone.

Lo stage, che ha per titolo “Karate ni sente nashi come autodifesa” con il claim “Dal Taiji al Karate-Do”, si prefigge di chiarire ai presenti quanto Taiji c’è nel Karate-Do. Il tutto per aumentare la consapevolezza del proprio corpo e finalizzare al meglio le tecniche di autodifesa. L’appuntamento si terrà nella palestra Umberto I di via Marsala, nel capoluogo ibleo, e si prefigge come una stimolante occasione di incontri studio aperti a praticanti marzialisti, cinture nere e marroni, di qualsiasi stile. “Un appuntamento di grande valenza tecnica – commenta il presidente Cassisi – che merita notevole attenzione. Siamo soddisfatti di questa iniziativa che ci proietta verso un modo, se vogliamo, differente dal solito di praticare le arti marziali”. Lo stage è organizzato da Dks Karate-Do Asd di Ragusa, Shotokan Dojo Karate-Do e BudoClub Cinture nere. Per informazioni è possibile contattare il numero 338.8461763 oppure il 329.5535423 per quanto riguarda la segreteria provinciale dello Csen e ancora il 338.7863323 per il Dojo Dks Karate Do.

