Ragusa, va a trovare l’amica. Lei non c’è, ma il fratello l’aggredisce: finisce in ospedale

Cronaca

L'assurdo episodio è accaduto ieri pomeriggio. I motivi ancora tutti da decifrare. Pare che il ragazzo avesse problemi psichici

Va a casa da un’amica. Ma non la trova. Il fratello la fa entrare nell’abitazione, invitandola ad attenderla. All’improvviso, però, il ragazzo la aggredisce. La stringe al collo, come se volesse strangolarla. Lei cerca di divincolarsi come può, sembra che abbia assestato un colpo ai genitali del ragazzo evitando il peggio. Subito sono scattati i soccorsi.

La ragazza, una sedicenne originaria di Giarratana, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove le sono stati riscontrati dei tagli, per fortuna non gravi o letali, all’altezza del collo. Fino a ieri sera la ragazza era in trattamento da parte dei sanitari del nosocomio. Non corre pericolo di vita. Il ragazzo, a quanto pare con problemi psichici, è stato fermato e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto sarebbe accaduto in una casa di Marina di Ragusa ieri pomeriggio. Circostanza non troppo semplice, per il momento, anche se la testimonianza della vittima consentirà di avere un quadro molto specifico e, quindi, permetterà alla magistratura di intervenire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA