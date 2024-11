Ragusa, vandalizzata la piazzetta Madonna delle Grazie

Attualità

La denuncia di Chiavola (RiM): "Centro storico sempre più abbandonato"

“Il centro storico superiore, nonostante le buone intenzioni e i buoni propositi di quest’amministrazione, nei fatti continua a essere abbandonato a se stesso. Lo testimonia l’ultimo episodio vandalico ai danni della piazzetta Madonna delle Grazie, nel tratto terminale di via Mariannina Schininà”. A denunciarlo è Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico-culturale Ragusa In Movimento.

“Il tappetino antiurto è stato letteralmente strappato via – continua Chiavola – i giochini sono stati presi di mira dai soliti imbecilli. Nulla è rimasto di quella che era un’oasi di pace e di relax per i bambini del quartiere. Come sempre, però, tutto si è consumato nell’indifferenza generale, soprattutto nell’indifferenza di un’amministrazione comunale che dovrebbe stare attenta a quello che succede nel cuore nevralgico della città e che, invece, lo abbandona sistematicamente a episodi che nulla hanno a che vedere con la convivenza civile. Speriamo in una pronta reazione e, soprattutto, auspichiamo che siano disponibili in zona delle telecamere di sorveglianza che consentano di individuare i responsabili affinché siano puniti come meritano. Altrimenti, avremo perso un’altra occasione di rivitalizzazione del centro storico. E sarebbe davvero un peccato visto che continuiamo a sponsorizzare il rilancio di questa parte della città mentre, come vediamo, ne succedono di tutti i colori senza che nessuno riesca a porre un freno a questo continuo e persistente stato di degrado”.

