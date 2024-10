Ragusa, vandalizzata la piazzetta Madonna delle Grazie

Attualità

Grande rammarico e indignazione da parte dei residenti della zona

Vandali in azione nella piazzetta Madonna delle Grazie, alla fine della via Mariannina Schininà. Il tappetino anticaduta e i giochini sono stati danneggiati in maniera irrimediabile. Grande l’indignazione da parte dei residenti e dei fruitori del sito che puntano l’indice su alcuni fruitori definiti “bulletti di quartiere”.

