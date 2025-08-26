Ragusa, vertice in prefettura sull’ordine pubblico

Attualità

L'appuntamento con le autorità e i massimi rappresentanti della Procura è previsto per domani mattina

Si terrà nella mattinata di domani, mercoledì 27 agosto, alle 10,30, presso i saloni di rappresentanza della Prefettura di Ragusa, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nell’occasione, si discuterà della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio provinciale, nonché del fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro. All’incontro, parteciperanno, oltre alle forze di polizia, anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Francesco Puleio, ed il sostituto procuratore, Santo Fornasier, i carabinieri del Nil, rappresentanti dell’Asp e dello Spresal di Ragusa, dell’Inail, del Centro per l’impiego e dell’Ispettorato del lavoro, organismi deputati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA