Ragusa, vicini a una svolta per il rimborso sisma ’90. Il consigliere Firrincieli da Scerra: “Preannunciato il rimborso al 90% agli aventi diritto”

Attualità

Missione romana a Montecitorio per l'esponente dei Cinque Stelle

Rimborso sisma 90, vicini a una svolta. Lo assicura il consigliere comunale m5S di Ragusa, Sergio Firrincieli, che dopo un colloquio a Roma con il deputato nazionale del proprio partito, Filippo Scerra, ha potuto prendere atto che le azioni di rimborso saranno attuate entro la fine dell’anno. “Anche molti contribuenti della nostra città e della nostra provincia – chiarisce Firrincieli – saranno interessati dalla risoluzione di questa vicenda atavica che ha attraversato varie legislature senza che si sia riusciti a trovare il bandolo della matassa. Ora, grazie al deputato Scerra e al senatore Pd Antonio Nicita la ricognizione tra le istituzioni che era stata richiesta sta per concludersi. Conseguentemente, entro la fine dell’anno è stato preannunciato il rimborso al 90% a tutti gli aventi diritto in modo massivo e diretto ad opera dell’Agenzia delle entrate territoriale. E’ stato annunciato anche il deposito, da parte dei due parlamentari, nelle rispettive Camere, di una interrogazione per avere contezza formale circa gli esiti annunciati del tavolo ricognitivo. Dunque, dopo un’attesa durata decenni, finalmente qualcosa dovrebbe muoversi lungo la direzione auspicata. Speriamo che sia così e vigileremo in tal senso. Grazie, intanto, all’on. Scerra per averci fatto partecipi di questo importante risultato”.

