Ragusa, vincita di 10mila euro al Superenalotto

Attualità

Il tagliando vincente è stato giocato al bar dello Stadio

Ammonta a 10mila euro il premio vinto al Superenalotto da un fortunato scommettitore del Bar dello Stadio, il centralissimo luogo di ritrovo che sorge in via Archimede, in prossimità della rotatoria con via Napoleone Colajanni. Il vincitore sembra essere un cliente abituale del bar che, tra l’altro, è solito scommettere sempre gli stessi numeri che hanno un particolare significato per la propria vita. I proprietari del bar hanno celebrato l’evento affiggendo un cartello con il tagliando vincente facendosi fotografare assieme allo stesso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA