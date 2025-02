Ragusa, vinto mezzo milione di euro al Mega miliardario

Attualità

Il biglietto vincente venduto nella tabaccheria di piazza Don Luigi Sturzo

Ancora una volta la provincia di Ragusa baciata dalla Fortuna. Ieri pomeriggio Lotteria Italia ha comunicato infatti ai titolari de La Tabaccheria di Famiglia, di piazza don Luigi Sturzo a Ragusa, che nel loro esercizio era stato acquistato il biglietto vincente della linea Mega Miliardario. Il biglietto, del costo di 10 euro, ha fruttato al suo possessore 500mila euro.

“Non sappiamo chi sia il vincitore – hanno dichiarato i fratelli Rosy e Dario Terranova, titolari della tabaccheria (nella foto) – né quando, in effetti, abbia comprato il biglietto. Non tutti grattano il biglietto qui in tabaccheria e inoltre molte persone durante il periodo natalizio li hanno anche acquistati in blocco per regalarli, per inserirli in cesti natalizi o per utilizzarli come premi alla tombola o al mercante in fiera. Impossibile, quindi capire chi sia i vincitore o la vincitrice”. Lotteria Italia fa risalire la vincita al 22 gennaio scorso.

