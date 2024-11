Ragusa, viola le prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale: denunciato

Cronaca

Altri guai con la giustizia per un 37enne originario di Vittoria ma residente nel capoluogo ibleo

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un trentasettenne originario di Vittoria ma residente a Ragusa, ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in orario serale, nel centro di Ragusa, allorquando gli agenti della Squadra Volante, durante i servizi di controllo del territorio, si sono recati diverse volte e in più giorni presso l’abitazione del trentasettenne ed hanno accertato che lo stesso non era in casa così come sarebbe dovuto essere in quanto sottoposto al regime della sorveglianza speciale.

