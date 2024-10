Ragusa, visita pastorale del vescovo a Marina

Attualità

Al via da domenica e sino al 3 novembre. Il parroco don Bocchieri: "Nella nostra comunità c'è un clima di attesa e di entusiasmo"

Sarà la parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa la prossima tappa della visita pastorale del vescovo monsignor Giuseppe La Placa (nella foto). La comunità marinara accoglierà il vescovo da domenica 27 ottobre a domenica 3 novembre. Una settimana intensa di preghiera, incontro, conoscenza e confronto. Monsignor La Placa arriverà a Marina di Ragusa domenica alle 18.45 e subito dopo presiederà in chiesa la santa messa. La giornata di lunedì sarà dedicata alla visita alle case di riposo e agli ammalati e all’incontro con i consigli Pastorale e per gli Affari economici; martedì incontri con gli ambulanti del mercato rionale, con le scuole e con le autorità (alle 16 al porto); mercoledì visita alle aziende del territorio; giovedì incontri con le associazioni; venerdì l’omaggio ai defunti al cimitero; sabato l’incontro con gli scout e i bambini del catechismo e la benedizione delle famiglie; domenica 3 alle 19 il congedo nel corso della santa messa.