Ragusani nel mondo, conosciamo i premiati: ecco chi è Corinna Carbone

Società

La sua carriera si è sviluppata con successo tra l'Italia e gli Stati Uniti

Sabato prossimo, 27 luglio, alle 20, piazza Libertà a Ragusa ospiterà la 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”. Tra i premiati di quest’anno spicca Corinna Carbone, manager di rilievo nel settore delle risorse umane, la cui carriera si è sviluppata con successo tra l’Italia e gli Stati Uniti. Di origine ragusana, Corinna ha trascorso la sua adolescenza a Ragusa, coltivando la passione per lo sport e la danza. Dopo gli studi superiori, si iscrive alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere a Pisa, dove sviluppa anche un forte interesse per il giornalismo. Attratta dalle culture e lingue straniere, dopo la laurea con il massimo dei voti, viene selezionata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) con una borsa di studio. La sua carriera inizia all’Eni a Milano nel settore delle pubbliche relazioni, dove può conciliare la conoscenza delle lingue con le competenze giornalistiche.