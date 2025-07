Ragusani nel mondo, ecco chi sono i premiati della sezione Giovani

Società

A loro è dedicata una delle principali novità della trentesima edizione

Sono cinque, talentuosi e sotto i trent’anni. Hanno già lasciato il segno in campi diversi e lontani, dalla robotica alla musica, dalla ricerca accademica al jazz. A loro è dedicata una delle principali novità della 30ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, che si terrà sabato 26 e domenica 27 luglio in Piazza Libertà a Ragusa: nasce ufficialmente la sezione “Giovani”, pensata per valorizzare le nuove generazioni iblee che, con passione e impegno, stanno costruendo carriere straordinarie in Italia e nel mondo. A essere premiati in questa sezione under 30 saranno Loris Fichera, Lorenzo Guardiano, Ruben Micieli e i fratelli Giovanni e Matteo Cutello. Tutti hanno già ottenuti straordinari traguardi nei propri ambiti di riferimento. Originario di Vittoria, Loris Fichera è un brillante ingegnere specializzato in robotica medico-chirurgica. Dopo il dottorato conseguito al prestigioso Rensselaer Polytechnic Institute di New York, è oggi coordinatore di progetti di ricerca avanzata negli Stati Uniti, in particolare nel settore della chirurgia robotica e dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina.

Classe 1997, nato a Ragusa, Lorenzo Guardiano è invece un talento poliedrico. E’ in particolare un egittologo, epigrafista e filologo. È già docente e ricercatore presso due prestigiose università italiane, la Statale di Milano e la Ca’ Foscari di Venezia. Le sue ricerche spaziano dall’antico Egitto alle lingue classiche, con pubblicazioni apprezzate a livello internazionale. Nel mondo della musica c’è invece Ruben Micieli, uno dei più promettenti pianisti della scena musicale internazionale. Vincitore di oltre 40 concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in importanti teatri e sale da concerto in tutta Europa. È anche compositore e direttore d’orchestra. La critica ne celebra il virtuosismo, l’eleganza interpretativa e la capacità di trasmettere emozione. E sempre nel campo della musica saranno premiati Giovanni e Matteo Cutello, i gemelli del jazz. Chiaramontani, classe 2001, rispettivamente sassofonista e trombettista, i due fratelli sono considerati due tra i migliori giovani musicisti del panorama jazzistico italiano. Hanno frequentato importanti accademie e calcato i palchi di festival prestigiosi, collaborando con artisti noti della scena nazionale.