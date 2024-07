Ragusani nel mondo, ecco chi sono i premiati: il sondaggista e sociologo Antonio Noto

Società

Ha origini chiaramontane da parte di padre

Il suo è un volto familiare perché spesso è in tv in occasioni importanti. Tra i premiati della prossima 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, in programma sabato 27 luglio, in piazza Libertà a Ragusa, ci sarà Antonio Noto (nella foto), ormai famoso sondaggista e sociologo italiano.

Con origini chiaramontane da parte di padre, Antonio Noto nasce a Napoli l’8 luglio 1962. Sebbene abbia sempre vissuto tra Napoli e Roma, mantiene un forte legame con la provincia iblea, eleggendo Donnalucata come suo rifugio per il relax. Laureato in Sociologia con specializzazione in Statistica presso l’Università di Napoli, Noto lavora nel settore delle ricerche di mercato e dei sondaggi di opinione da 35 anni. Il suo nome è particolarmente noto al grande pubblico per la collaborazione con tv e giornali a livello nazionale. Dal 2018, è il sondaggista del talk show televisivo “Porta a Porta” su Rai Uno, condotto da Bruno Vespa. Precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo nel programma “CartaBianca” su Rai Tre, condotto da Bianca Berlinguer. Dal 2016, Antonio Noto è il volto televisivo di Rai Uno per le trasmissioni elettorali, fornendo dati di Exit Poll e Proiezioni che anticipano i risultati finali con metodologie statistiche avanzate.Nel corso della sua carriera, Noto ha collaborato con Mediaset e La7, oltre che con la Rai fin dal 2009. Le sue analisi sull’opinione pubblica sono apparse su quotidiani di rilievo trattando temi sociali e politici.Fondatore e direttore della “Noto