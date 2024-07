Ragusani nel mondo, Ignazio Tasca è un luminare della chirurgia nasale

Sport

Conosciamo i premiati della 29esima edizione

Ci sarà ampio spazio per parlare di medicina durante la 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”. Tra i premiati, spicca il nome di Ignazio Tasca (nella foto), noto medico chirurgo di Scicli, riconosciuto per i suoi straordinari contributi nel campo della chirurgia nasale. Nato e cresciuto a Scicli, il dott. Ignazio Tasca ha dedicato la sua vita professionale alla medicina e alla chirurgia. Laureatosi all’Università degli Studi di Bologna nel 1981, si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale nel 1985. La sua carriera ha visto un impegno costante nello sviluppo di percorsi diagnostici avanzati, tra cui allergologia, rinomanometria, rinometria acustica e polisonnografia. Nel corso degli anni, pur mantenendo una conoscenza completa di tutte le branche della sua specialità,